VIDEO – Inter | si torna in campo! Novità di mercato | TG Flash Inter-News

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il TG di.itanche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 15 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra. TG NERAZZURRO – L’da allenarsi ad Appiano Gentile agli ordini di mister Simone Inzaghi, per preparare la sfida di sabato contro l’Atalanta. Dal campo al, con la dirigenza nerazzurra che non smette mai di lavorare. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG, curato e realizzato dalla nostra Alessia Gentile, in conduzione ...