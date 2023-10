VIDEO Compleanno Maradona | l’omaggio dei tifosi ai Quartieri Spagnoli

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorce accese, bandiere e cori: centinaia dioggi in strada a Napoli hanno reso omaggio a Diego Armando, nel giorno della sua nascita, il 30 ottobre 1960. Il Pibe de Oro, scomparso il 25 novembre del 2020, quest’anno avrebbe compiuto 63 anni. Il terzodi Diego dopo la sua morte è stato festeggiato a ‘Largo‘, in quella sorta di santuario laico che è diventato il luogo che ospita murales ed effigie di Diego Armandoai. Napoletani ma anche tantiargentini non hanno voluto saltare l’appuntamento nel giorno in cui si ricorda il campione argentino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.