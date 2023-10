VIDEO Cerca di entrare allo stadio | Tony muore a 42 anni | la tragedia del Maradona

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Tifosissimo degli azzurri, ha trovato la morte proprio mentre migliaia di spettatori si recavanoper assistere al big match di domenica sera tra Napoli e Milan, poi finito in pareggio. Antonio ‘’ Scotto Di Luzio, 42, incensurato, molto conosciuto a Bacoli, centro dei Campi Flegrei, stava molto probabilmentendo disenza biglietto, secondo quanto ricostruito dalla Polizia in base al racconto di un suo amico. I due avevano infatti imboccato una via d’accesso attraverso un cunicolo, che ad un tratto è stato trovato ostruito. Il compagno ha spiegato di aver quindi desistito e di essersi diretto verso il parcheggio esterno dello: qui ...