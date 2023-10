VIDEO Bici contro autobus della Sita Sud | muore 18enne

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Aveva 18 anni A.L.C. il ciclista che ha perso la vita questa mattina in via Coriano, strada di collegamento tra Montecorvino Rovella e Giffoni Valle Piana in uno sfrontale con un pullman di servizio disud, che copre quotidianamente questa tratta. L’impatto è stato fatale per il ragazzo morto sul colpo. Sul posto per ricostruire la dinamica la polizia municipale di Giffoni Valle Piana e i carabinieristazione locale. Per diverso tempo la strada è stata interrotta del tutto alla circolazione stradale per dare il tempo al magistrato di effettuare un primo esame e rimuovere poi il corpovittima. Il ragazzo è il primogenito di quattro figli di una famiglia originaria di Montecorvino Rovella. Tra i primi a giungere sul luogo dell’incidente anche il sindaco di Giffoni Valle ...