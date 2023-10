Video Atp Parigi Bercy | Dimitrov batte Musetti 6 - 2 6 - 7 6 - 3 | gli highlights

Nella gara del primo turno del torneo di tennisdi Parigi Bercy, l'azzurro Lorenzo Musetti esce sconfitto dal bulgaro Dimitrov per nbsp;6 - 2 6 - 7 6 - 3. Guarda ilcon gli highlights del ...

Video Atp Vienna, Sinner-Medvedev 7-6, 4-6, 6-4: gli highlights La Gazzetta dello Sport

VIDEO Sinner-Medvedev 2-1, Finale ATP Vienna 2023: highlights e sintesi. Match epico, l'azzurro prevale alla distanza OA Sport

Seconda giornata del Rolex Paris Masters, ultimo 1000 della stagione tennistica e appuntamento di riscaldamento per i grandi che vanno a caccia della forma adatta in vista delle ATP Finals. Tra i matc ...Novak Djokovic scherza con Speed, prima della serata del Pallone d’Oro a Parigi. Lo youtuber americano non conosce il tennista, numero uno dell’Atp, e lo ferma nel dietro le quinte della cerimonia di ...