Viaggio a Guayaquil | casa del Barcelona

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 31 ottobre 2023) «Che ci faccio qui?», si chiedeva nel suo ultimo libro, poco prima di morire, Bruce Chatwin, uno dei reporter dipiù famosi e celebrati al mondo, ripercorrendo alcune tappe – geografiche e spirituali – della sua vita. È quello che mi chiedo anch’io mentre improvviso una goffa marcia a velocità sostenuta, in un buio intervallato dai fanali delle auto e delle moto che mi sfrecciano a un metro, nella periferia di quella che secondo alcune classifiche è la 24esima città più pericolosa al mondo:, Ecuador. Sto tornando dalla partita di Coppa Libertadores trae Palmeiras, iniziata di sera e finita che è quasi notte in una città in cui la notte è stata cancellata per decreto dal coprifuoco: troppa violenza, troppe gang che agiscono nel buio per contendersi strade, denaro e potere, troppi morti ammazzati per stare ...