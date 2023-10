Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023)DEL 31 OTTOBRE 2024 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRA TRAFFICO RALLENTATO TRAFIUMICINO ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITA CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORNTINI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA CRISTOFRORO COLOMBO SI RALLENTA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA CODE TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLEWNTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E COLLEVERDE DIREZIONE TOR LUPARA Servizio fornito da Astral