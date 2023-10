Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023)DEL 31 OTTOBRE 2024 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO LUNGHE CODE TRA CASSIA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRAFIUMICINO ENINA SUL TRATTO URBSANO LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE SI RALLENTA SULLAFIUMICINO TRA LA COLOMBO E LA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA A POMEZIA SI STA IN CODA SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DI PRATICA E VIA CAMPOBELLO NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral