Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2023 ore 15 | 30

(Di martedì 31 ottobre 2023)DEL 31 OTTOBRE 2024 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BENTROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO SUL TRATTO URBANO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCXORRENDO LA STRADA PROVINCIALE BRACCIANESE CLAUDIA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA OSTERIA NUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, I CANTIERI SULLA FERROVIA METRE, PER LASCIAR SPAZIO AI LAVORI, LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI SONO ALLE ORE 21.00 POI IL SERVIZIO SI SPOSTA SU BUS FINO ALLE ...