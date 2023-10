Viabilità Roma Regione Lazio del 31-10-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023)DEL 31 OTTOBRE 2024 ORE 09.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANDIAMO SUBITO IN STRADA RISOLTO LINCIDENTE SULLA VIA AURELIA, LA CIRCONE è REGOLARE TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA IN VIA DI RISOLUZIONE L’INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA SEMPRE IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA TUSCOLANA E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E TIBURTINA MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE LOCALIZZATE, AL MOMENTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO CODE IN DIMINUZIONE SULLA-FIUMICINO SIAMO TRA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, ...