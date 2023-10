Via Toledo | scippano Rolex a turisti cinesi | ripresi dalle telecamere e arrestati

Leggi su 2anews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Due napoletani sono finiti in manette per lo scippo di unda 40mila euro a due, intenti a camminare in via, a Napoli: prima e dopo il colpo sono stati. Prima li hanno seguiti a piedi, per accertarsi che avessero degli orologi di valore al polso. Poi, dopo