“Vi abbiamo beccati!” Grande Fratello | il fuorionda incastra la coppia sul fatto

(Di martedì 31 ottobre 2023) Alfuori Valentina Modini, in nomination Beatrice Luzzi, Fiordaliso, Alex Schwazer e Giselda Torresan. Ma tra eliminazione e nuovi nominati, una marea di scontri, confronti e sorprese durante la diretta di lunedì 30 ottobre 2023. Ma siccome ai telespettatori non sfugge mai nulla, molti hanno notato una violazione del regolamento da parte di alcuni concorrenti. È chiaro che non pensavano di essere ripresi in quel momento di pausa dal collegamento con lo studio. Ma in uncatturato dalle telecamere, ecco parlottare Angelica Baraldi, Paolo Masella e Alex Schwazer, in quel momento divisi dal resto del gruppo. Il campione ha evidentemente detto di non sapere chi nominare e a quel punto i due gli hanno suggerito che avrebbe dovuto puntare su Beatrice Luzzi. Stando al pensiero di Angelica, così come di Paolo, dare ...