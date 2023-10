Vespa Orientalis | nuovo maxi nido scoperto a Roma | paura in casa in zona San Paolo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 ottobre 2023), Andrea Lunerti alle prese con nuovi avvistamenti. Come procedere con la messa in sicurezza degli appartamenti., la situazione migliora. Si riesce a gestire l’avvento dell’animale grazie alla presenza degli esperti che hanno indicato – specialmente a– come comportarsi di fronte a un ritrovamento. Si annidano ovunque, soprattutto nelle superfici leggermente trascurate nella gestione degli appartamenti. Controsoffitti e non solo: l’esperto Andrea Lunerti ha reso noto che, di fronte a un quantitativo notevole di esemplari, l’unica cosa da fare è chiamare una ditta che possa operare con tutti gli strumenti del caso., morsa da un cavallo mentre passeggia in centro. L’Oipa: “Stop alle botticelle”, ...