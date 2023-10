Venezia | le tolgono un neo e muore per un melanoma | la famiglia fa causa milionaria

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pubblicato il 31 Ottobre, 2023 Le tolsero un neo a 19 anni e dopo 11 anni è morta per un. Sul caso di Jessica Foscarin, deceduta nel luglio dello scorso anno, la procura diha aperto un’inchiesta penale mentre a marzo, davanti al tribunale civile, ci sarà la prima udienza dellaaperta dalladella ragazza, assistita dagli avvocati Anna Paola Klinger e Massimo Dragone, contro l’Ulss 3. A riportare la notizia alcuni quotidiani locali, come il Corriere del Veneto e il Gazzettino. Lada più di un milione di euro, secondo quanto riferiscono i quotidiani, pone le proprie fondamenta sulla diagnosi successiva all’asportazione del neo. Secondo i parenti, la 31enne è morta adella omessa diagnosi di unche, per ...