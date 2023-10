Venerdi' il premierato in Consiglio dei ministri

(Di martedì 31 ottobre 2023) L'elezione diretta del premier dopo 10 mesi arriva alla penultima casella.' la riforma costituzionale sara' sul tavolo deldei, dopo il via libera dei leader di maggioranza ...

L'elezione diretta del premier dopo 10 mesi arriva alla penultima casella.' la riforma costituzionale sara' sul tavolo del Consiglio dei ministri, dopo il via libera dei leader di maggioranza riuniti a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni. A quel punto per il ...

Intesa sulle riforme, sì al premierato. Venerdì il testo al Cdm - Notizie ... Agenzia ANSA

Accordo nella maggioranza, avanti col «super premier» Avvenire

L'elezione diretta del premier dopo 10 mesi arriva alla penultima casella. Venerdi' la riforma costituzionale sara' sul tavolo del Consiglio ...non il premierato”, e di come servisse quanto meno un approfondimento della discussione per garantire gli eventuali contrappesi parlamentari. Una posizione un po’ di principio e un po’ tattica. Perché ...