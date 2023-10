Venerdì all' esame in Cdm | il premierato prende forma

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 ottobre 2023) La maggioranza trova l'intesa nel vertice tenuto all'ora di pranzo a Palazzo Chigi, sia sulla manovra finanziaria, che può approvare in Parlamento, sia sulle riforme istituzionali il cui testo sarà all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio dei ministri in programma. A rendere noto l'esito felice è la stessa presidenza del Consiglio: «Dall'incontro è emersa la grande compattezza e determinazione delle forze di maggioranza che ha consentito di varare una manovra finanziaria improntata alla serietà e alla solidità dei conti pubblici, che nonostante il contesto difficile riesce a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio-basso, a sostenere le famiglie ei lavoratori. Come previsto, oggi il testo sarà trasmesso al Parlamento, dopo la necessaria redazione e la firma di autorizzazione del Capo dello Stato. Le forze di maggioranza hanno confermato la ...