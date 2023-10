Venerdì 3 novembre | la mossa di Nasrallah | il mondo sprofonda nel caos?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ora il timore è che la guerra si allarghi. Hassan, leader di Hezbollah, infatti, pronuncerà un discorsoprossimo 3durante una cerimonia di commemorazione "in onore dei martiri caduti in difesa di Gaza". Lo ha annunciato la tv libanese controllata dal movimento sciita Al Manar, aggiungendo che il discorso è previsto alle 15 ora di Beirut. È quanto si legge sulla testata libanese L'Orient-le Jour. Che cosa dovrà dire? Sarà forse una chiamata alle armi per unirsi alla lotta di Hamas insieme all'Iran? Si tratta della prima volta cheparlerà da quando gli alleati palestinesi di Hamas hanno sferrato l'attacco contro Israele, lo scorso 7 ottobre, provocando la dura reazione contro Gaza. Fin dall'inizio del conflitto, si sono verificati scontri anche al confine di Israele con il Libano, ...