Vendemmia 2023 | diminuisce la quantità | tiene la qualità

(Di martedì 31 ottobre 2023) Per la prima volta, dopo sette anni, l'Italia ha perso la leadership come produttore di vino in Europa e nel mondo , con una produzione stimata di 43,9 milioni di ettolitri, in calo del 12% rispetto ...

Nonostante queste difficoltà, le viti hanno prodotto grappoli di grande qualità, rendendo così meno amara laper gli agricoltori. "C'è molto rammarico, perché poteva essere davvero un'...

Per la prima volta, dopo sette anni, l’Italia ha perso la leadership come produttore di vino in Europa e nel mondo, con una produzione stimata di 43,9 milioni di ettolitri, in calo del 12% rispetto al ...(Teleborsa) - È stata una vendemmia in chiaroscuro quella vissuta dalle aziende agricole della Città Metropolitana di Bologna. Secondo un’indagine realizzata da Confagricoltura Bologna sui propri ...