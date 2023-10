Velletri | follia in carcere | detenuto ‘impazzito’ danneggia | luci | telecamere e impianto antincendio

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Unegiziano intorno alle ore 13 della giornata odierna (lunedì 30 ottobre 2023, ndr), hato una sezione deldidistruggendo i neon e le manichette dell’, minacciando con lamette e punteruoli il personale di Polizia Penitenziaria intervenuto in assetto anti-sommossa per la pericolosità già accertata del”.di Civitavecchia: “Puoi svuotare il cestino?”, e ilprende a calci l’AgentealdiLo comunica il Coordinatore regionale Ciro Di Domenico della FP CGIL Polizia Penitenziaria: “Dopo due ore di convincimenti a parole, ilè stato accompagnato in ...

Madre si barrica in casa, botte e minacce dal figlio: richieste continue di soldi, coltelli e follia vicino Ro ilmessaggero.it

A 14 anni guidano un'auto rubata e si schiantano contro un muretto: paura e follia sul litorale romano ilmessaggero.it

Si era ridotta a barricarsi in camera da letto per paura delle continue minacce del figlio di 46 anni in perenne ricerca di soldi: le estorsioni avvenivano nella casa di Anzio in cui ...Denunciati a piede libero con l'accusa di riciclaggio, guida senza patente e danneggiamento della Ford Focus rubata a bordo della quale si sono schiantati contro un muretto vicino al Cimitero ...