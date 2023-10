(Di martedì 31 ottobre 2023) Ia Rho individuati come i responsabili degli atti dismo che venerdì mattina, durante l'intervallo della lezionifatto invasione nell'istituto Puecher con il volto coperto da passamontagna e cappucci ee fumogeni, scatenando il panico, saranno accolti da DondellaKairos, che si occupa dell’accoglienza di minori in difficoltà. L'articolo .

...testimonia una rinnovata attenzione alla cosa pubblica in un luogo dall'alto valore simbolico e spiritualenel corso degli anni ha subito fin troppi sfregi ad opera dei soliti. A ...

Vandali che hanno lanciato petardi e devastato l’aula, andranno in comunità da Don Claudio Burgio: “Ragazzi che devono essere riportati alla vita reale” Orizzonte Scuola

Vandali devastano tombe al cimitero, indaga la Polizia | Video | Follia o atto deliberato TuttOggi

Atto indegno e squadrista che offende la storia e la memoria dei partigiani. La scelta del luogo è un atto provocatorio, negazionista e fortemente irrispettoso. È bene ricordare che la strage del ...In seguito a uno di questi episodi, è stato fermato un giovane vandalo e successivamente consegnato ai genitori. Le indagini sono ancora in corso per identificare eventuali complici e prendere misure ...