Usa - Scende a 102 - 6 pt. fiducia consumatori ottobre Conf. Board

(Di martedì 31 ottobre 2023) New York, 31 ott. (askanews) – Ad, gli statunitensi si stanno dimostrando meno ottimisti sull’economia rispetto al mese precedente. L’indice sullaredatto mensilmente dalerence, gruppo di ricerca privato, è sceso dai 104,3 punti di settembre (rivisto da iniziale 103) a 102,6 punti in, contro attese per un dato a 100 punti. La componente che misura le aspettative per il futuro è salita da 73,7 punti a 75,6; quella sulla situazione attuale è scesa da 146,2 punti (rivista da iniziale 147,1 punti) a 143,1 punti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.