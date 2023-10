Usa | blitz anti-Israele al Congresso | «Fermate il genocidio a Gaza | cessate il fuoco!» La risposta di Blinken – I video

Leggi su open.online

(Di martedì 31 ottobre 2023) Un gruppo di attivisti filo-palestinesi ha interrotto questa mattina – il primo pomeriggio in Italia – un’audizione aldel segretario di Stato Usa Antonye di quello alla Difesa Lloyd Austin, alzando mani sporche di sangue e urlando slogan. Le interruzioni sono state plurime da parte di diversi attivisti che si erano mescolati al pubblico di giornalisti nella saletta dela Washington. «Salvate i bambini diil», ha urlato per primo un uomo, alzatosi all’improvviso con in mano un cartello e subito stato portato via dalla polizia. Poco dopo un’altra donna con indosso una maglietta di solidarietà alla popolazione diha interrotto la testimonianza di, salendo su una sedia e urlando a gran ...