Urla ‘Allah Akbar’ e la polizia le spara | dramma in città

(Di martedì 31 ottobre 2023) Una donna ha iniziato adre “Allah Akbar” ed ha minacciato di farsi esplodere in aria, lale hato contro:inUna mattinata di panico quella che si è verificata in. La Francia è scossa da un terribile episodio di violenza che si è verificato intorno alle ore 09:30 del mattino. Il tutto è accaduto precisamente a Parigi quando una donna ha minacciato di farsi esplodere in aria iniziando a gridare “Allah Akbar“. Il soggetto si trovava all’interno della stazione metropolitana “Bibliothèque François Mitterrand“, stracolma di persone pronte ad andare a lavoro. C’erano anche moltissimi studenti. Donna(Ansa Foto) Notizie.comNel giro di pochissimi secondi la donna si è ritrovata da sola. ...

Un donna completamente velata, con indosso un abaya, ha urlato 'Akbar' e minacciato di 'far saltare tutto in aria' a Parigi, nella stazione della Bibliotheque François - Mitterrand. Per fermarla, la polizia le ha sparato, come riferisce l'emittente Bfmtv ...

Israele attaccato da Hamas, i ragazzi al rave, le donne: vite razziate dai jihadisti. Picchiati, legati, ammas ilmessaggero.it