Uomo ucciso vicino a struttura per migranti | gli hanno tagliato la gola

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023) Unè stato accoltellato ead unapera Parma: la dinamica dell’aggressione va ancora chiarita. L’sarebbe un ospite dellastessa. Grande paura nella notte a Parma dove unè stato aggredito eda colpi di arma bianca tra via Volturno e via Faelli. La ferita mortale sarebbe stata inferta alla. Sul posto è intervenuto immediatamente il 118, ma le condizioni dell’erano già troppo gravi: constatato il decesso, sono arrivate sul posto squadra mobile e scientifica.Leggi anche: Uccide il padre a coltellate e ferisce gravemente la madre, 35 arrestato: anni fa li aveva già aggrediti L'articolo proviene da The Social Post.