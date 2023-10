Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 31 10 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Non se se la redazione diabbia volutamente scelto di mandare in onda lo slinguazzamento tra Gianni Sperti e Roberta Di Padua nel giorno di Halloween, o se sia stata una pura e divertente casualità, ma onestamente io sfido tutti, in questa giornata, a poter dire di aver visto qualcosa di più pauroso di quei 30 secondi di limone. Tra l’altro non so a voi, ma a me quei 30 secondi sono sembrati lunghi quanto quattro ore di film slovacco senza sottotitoli, nemmeno quando Gemmona ci ha mostrato la sua pathong durante la sfilata in versione Marylin Monroe avevo avvertito lo stress psicologico percepito oggi durante l’agrume Giannerta (si, meritano il nome ship perché se ci pensate alla fine hanno avuto più contatti loro in mezzo minuti che Gemma e Maurizio in tre mesi). Mamma mia, io confesso che dalle anticipazioni avevo pensato a un bacetto ...