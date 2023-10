“Uomini e Donne” - Gianni Sperti si alza e bacia appassionatamente la dama

Leggi su howtodofor

(Di martedì 31 ottobre 2023)A “” l’atmosfera in studio è sempre più incandescente. Dopo aver chiuso in malo modo con Maurizio Laudicino, Gemma Galgani ha un nuovo pretendente, Bruno, un agente immobiliare molto più giovane di lei. Tina Cipollari (Foto da video) L’ottimismo di Tina Cipollari: “Sento che stavolta è l’uomo giusto” Tina Cipollari si mostra stranamente ottimista. “Gemma, non voglio illuderti ma mi sento che questa volta è l’uomo giusto – dice – Solitamente sono sempre pessimista ma lui ha detto che da piccolo già buttava gli occhi sulle ragazze più mature. Adesso lui è maturo e butta gli occhi sulleattempate. Quindi ci siamo perché hai detto che l’età per te non è un problema”. Maria De Filippi (Foto da video) L’opinionista al cavaliere: “Daresti un bacio a ...