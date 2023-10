Uomini e Donne | aria di crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza | una segnalazione svela il presunto motivo

Leggi su isaechia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ultimamente si mormora di una presuntatra Idae le voci si fanno sempre più insistenti con il passare dei giorni. Complice l’assenza di contenuti “di coppia” sui social, in molti stanno ipotizzando che la storia d’amore tra i due ex protagonisti del Trono Over distia attraverso un momento di. Com’è noto, Ida ehanno lasciato gli Elios nel 2022, e da quel momento si sono mostrati sempre affiatati e innamorati. Salvo un breve periodo in cui si vociferava di untradimento da parte dell’ex Cavaliere salernitano, la loro storia sembrava proseguire a gonfie vele, nonostante le “intromissioni” dell’ex compagno di Ida, Riccardo Guarnieri. Eppure, nelle ultime ore ...