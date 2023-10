Uomini e Donne Anticipazioni | Elena e Tina Ai Ferri Corti… Un Cavaliere Abbandona!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il clima nello studio disi fa sempre più rovente. ProtagonisteCipollari e la damache, nell’ultima registrazione, hanno dato vita ad un’accesissima discussione. In attesa di ulteriori dettagli, sappiamo anche che undel parterre Over ha abbandonato il programma. Di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli! Colpo di scena a: Gero Natale lascia il programma Tornano ledirelative a ciò che è accaduto nell’ultima registrazione. Poche ore fa, i protagonisti del programma di Maria De Filippi si sono ritrovati in studio e non sono mancati i colpi di scena. In primis, siamo venuti a sapere che unha lasciato la ...