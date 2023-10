Sconfitta immeritata per il Gubbio di Piero Braglia ,perde anche ad Arezzo, chiudendo in nove. All'alba di una nuova settimana di lavoro, in Lega Pro è tempo di bilanci, tra risultati e ...

35 frasi sugli uomini: citazioni, aforismi e frasi ironiche Matrimonio.com

Uomini che odiano le donne, la serie Amazon ha una showrunner DDay.it

Protagonista di questo racconto "cupamente comico di omicidio e sopravvivenza" è un gruppo eclettico di uomini, che decide di abbandonare la civiltà e di trasferirsi alle Galapagos, per provare a dare ...La marea rossa, incurante delle bizze del tempo, si è radunato al Mugello, in occasione delle Finali Mondiali Ferrari, per celebrare la storica vittoria del Cavallino Rampante nella 24 Ore ...