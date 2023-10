Unicef | Senza acqua pulita a Gaza sarà catastrofe

(Di martedì 31 ottobre 2023) La direttrice esecutiva del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (), Catherine Russell, ha detto al Consiglio di sicurezza dell'Onu che al'si sta rapidamente esaurendo. "C'è solo un impianto di desalinizzazione in funzione e solo al 5% della capacità, mentre tutti e...

7.00 Acqua Gaza,: "Rischio catastrofe" "La mancanza di acqua pulita e di servizi igienico - sanitari sicuri ...accesso all'acqua "sempre più civili,compresi i bambini, si ammaleranno o ...

Philippe Lazzarini, capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha tratteggiato un quadro terribile della catastrofica situazione umanitaria nella Striscia ...Liberare i civili israeliani presi in ostaggio da Hamas e un cessate il fuoco immediato sulla Striscia di Gaza, dove oltre due milioni di persone non hanno acqua, cibo, elettricità. Sono queste le ric ...