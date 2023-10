Unicef | Gaza è il cimitero per migliaia di bambini | Hamas | Nei prossimi giorni libereremo alcuni ostaggi | Usa inviano altri 300

31 ott 18:29 Valico Rafah aperto per cure feriti in Egitto Il valico di Rafah trae l'Egitto sarà aperto mercoledì per i palestinesi feriti per ricevere aiuto in Egitto in ospedali da campo. Lo ...

Medio Oriente, l'Unicef lancia nuovo allarme: Gaza è un cimitero di bambini - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

A Gaza il 43% della popolazione è under 14. Unicef: ogni giorno 420 bimbi uccisi o feriti Sky Tg24

Ginevra, 31 ott. (askanews) - 'Gaza è diventata un cimitero per i bambini. È un inferno per tutti. E le minacce contro i bambini vanno oltre le ...Roma, 31 ott. (askanews) – Il segretario generale dell’ONU, António Guterres, ha ribadito la sua richiesta per un cessate il fuoco immediato a Gaza per consentire l’accesso umanitario “per soddisfare ...