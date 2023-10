Under 17 | l’Italia esce sconfitta contro la Grecia | azzurrini secondi del Girone

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Glidell’17 in quel di Forlì perdonolaal termine di una partita combattuta e giocata a viso aperto da entrambi le squadre e chiudono il gruppo 11 del Qualifying Round al primo posto. Nonostante un grande primo tempo, i ragazzi di Favo non riescono ad approfittare delle occasioni e chiudono la partita portando a casa zero punti. “Tutte e tre le partite di questo torneo – commenta il tecnico degli, Massimiliano Favo alla Rai- abbiamo trovato squadre molto chiuse, che si sono difesa a oltranza. È ovvio che dal punto di vista dei risultati non possa essere soddisfatto; lo sono per la mentalità, per il dominio del gioco, ma dobbiamo imparare a essere più incisivi. Abbiamo passato il turno e siamo contenti di questo; lo abbiamo meritato per la mole di gioco creata ...