Unasca è “On the road” | dalle autostrade alle strade per educare alla prevenzione

... anche durante la pandemìa - racconta Patella - ed ora, con la sigla di questo protocollo, passiamo alla fase operativa che vedràimpegnata a diffondere e far conoscere l'educazione 'On...

UNASCA “ON THE ROAD”, dalle autoscuole alle strade per toccare con mano i pericoli Tuttosport

L’Unasca lancia un Film Festival “scolastico” sulla sicurezza stradale la Repubblica

Arriva l’educazione ‘live’ - oltre alle lezioni in aula e le guide pratiche - grazie al protocollo di intesa con l’Associazione Ragazzi On The Road, per una iniziativa formativa non nelle scuole, ma d ...L’ACCORDO. Per le scuole guida arriva l’educazione «live» - oltre alle lezioni in aula e le guide pratiche - grazie al protocollo di intesa con l’associazione Ragazzi On the Road, per una iniziativa ...