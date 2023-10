(Di martedì 31 ottobre 2023) In un Paese come l'Italia, per tanti versi così squassato, a volte capita di ascoltare storie capaci di rincuorarci

La principessa, che parla anche francese, inglese e catalano e sta imparando il basco e il galiziano, ha frequentatoscuola privata a Madrid, il "ColegioMaria de los Rosales", prima di ...

Una santa Europa ilGiornale.it

Non sono una Santa - Report Rai Storia

Anche quest'anno Milano e Sant'Ambrogio protagoniste della "Notte dei Santi" che gli adolescenti ambrosiani vivono come tradizione, invece che la solita festa di Halloween. Quest'anno tutto inizierà a ...RIETI - Infrasettimanale in programma domani per il campionato di Seconda categoria. Nel girone C a riposare è una delle capolista, ovvero Montopoli, e sono diverse le squadre che ...