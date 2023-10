Una breve passeggiata

Leggi su ilpost

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ma a voi non viene mai la voglia di chiudere porte e finestre a quella tempesta ininterrotta di immagini e parole, prevalentemente funeste, che ci ostiniamo a chiamare “informazione”? E di non volerne più sapere, di come va il mondo, perché il mondo – da sempre – va troppo male per reggerne la presenza, tutta intera e tutta assieme? E dunque meglio soli che male accompagnati, meglio l’orticello e le stelle, poi se arriva il missile che ci incenerisce pazienza, almeno fino a un secondo prima eravamo felici e inconsapevoli? Già il termine “informazione”, per definire l’immane flusso mediatico dentro il quale viviamo immersi ogni singolo secondo della nostra vita, suona generosamente razionale e ottimista. Risale a quando si presumeva