Un posto al sole | trama 31 ottobre 2023 | Rosa in forte crisi

(Di martedì 31 ottobre 2023)Picariello attraverserà una gravenel corso della puntata di Unalin onda martedì 31. La donna, infatti, stando alla, si ritroverà di fronte ad una realtà del tutto inaspettata a causa di Damiano e Viola. I due, in particolare, faticheranno sempre più a nascondere i sentimenti che provano l'uno per l'altra e questo si ripercuoterà su, la quale, dopo la festa di Halloween, assisterà ad un momento di grande intesa e sintonia tra la Bruni e il suo ex compagno e ne sarà molto gelosa. Questa scena spezzerà il cuore della Picariello dal momento che non ha mai smesso di amare Damiano e di sognare che le cose tra loro potessero cambiare. Dal canto loro, il poliziotto le la figlia di Ornella saranno sempre più in ...