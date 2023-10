(Di martedì 31 ottobre 2023) MILANO. Ricevo il messaggio. Apro, leggo, deglutisco. Sono sicura di voler partire per questo viaggio? Sono ancora in tempo per cambiare idea. "Mi scusi tanto se non le ho più dato risposta, il lavoro mi ha impegnata molto" scrive lei. ...

... ad esempio, in ambito videosorveglianza, con l'applicazione dell'intelligenza artificiale... 24 ore al, per tutto l'anno, in grado di individuare situazioni critiche permettendo un ...

Un giorno alle pompe funebri. Al di là dei tabù la Repubblica

dal 1983 ogni giorno alle otto del mattino, la rassegna stampa locale ... Radio Più

Pronta al via la fiera più iconica del settore wedding nel sud Italia. L'edizione 2023 di SposinLove aprirà i battenti il 2 novembre alle ore 16.30 a Sicilia Fiera di Misterbianco (Ct) in via Bologna ...Il mese di novembre si apre con la festa di Tutti i Santi, alla quale segue la tradizionale commemorazione dei defunti. Come ogni anno, in tutte le chiese si celebra l’Ottavario dei morti. Di seguito ...