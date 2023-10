Un fast food assume personale da inserire nel suo organico anche senza esperienza | i dettagli

Leggi su informazioneoggi

(Di martedì 31 ottobre 2023) Vorresti provare a lavorare nel settore della ristorazione ma non hai? Dai un’occhiata a questo nuovo annuncio di lavoro. L’offerta di cui vogliamo parlare all’interno del nostro articolo potrebbe essere un’occasione da prendere al volo sia da chi ha intenzione di cambiare ambiente di lavoro che per i giovani i quali, invece, vogliono avvicinarsi al mondo lavorativo. Stiamo parlando di uno dei settori più forti in Italia, ovvero quello della ristorazione, da cui giungono nuove proposte da una precisa zona della nostra penisola. Come lavorare in un– InformazioneOggi.itLa zona in questione è il Centro Italia e, scendendo più nel particolare, la Regione interessata è l’Abruzzo. In maniera particolare, il...