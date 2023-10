Ultime Notizie Roma del 31-10-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno coprire il Medio Oriente continua a bombardare la striscia e sono in Corso scontri tra esercito italiano e miliziani di hamas nord a sud di Gaza Tel Aviv e sembra decisa stringere la marcia torna l’enclave palestinese senza dare tregua dall’area vicino all’ospedale 7 persone sono state uccise molte altre sono ferite dicono fonti palestinesi adagia tira altri Died in tutto il nord ovest di Gaza ha colpito impostazioni di bolla nel sud del Libano il ripasso lancio di missili di Israele è stata un’altra notte difficile quella vissuta sul fronte della guerra Secondo l’ultimo dato fornito dalla sanità di Amalfi il bilancio delle vittime in costante crescita arrivando a 8525 morti tra cui 3457 minori sulla striscia di Gaza Da quando ha iniziato il bombardamento Ammazza si dice pronta ...