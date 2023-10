Ultime Notizie Roma del 31-10-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023)dailynews radiogiornale martedì 31 ottobre Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio appuntamento con leLa direttrice esecutiva del fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia Catherine radiche consiglio di sicurezza dell’ONU che guarda l’acqua pulita Si sta rapidamente esaurendo C’è solo un impianto di desalinizzazione in funzione è solo al 5% della capacità mentre tutti e sei di impianti di trattamento delle acque reflue di Gaza sono ora non operativi a causa della mancanza di carburante energia elettrica fermato la Rossella la mancanza di acqua pulita e servizi igienico-sanitari sicuri e sul punto di una catastrofe sottolineato avvertendo come A meno che l’accesso all’acqua pulita non venga ripristinato urgentemente sempre più civili compresi i bambini si ammaleranno moriranno di disidratazione trasmette ...