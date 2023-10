Ultime Notizie Roma del 31-10-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 31 ottobre 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la tendenza della Corte d’Assise d’Appello di Bolzano ha confermato la condanna all’ergastolo per benno neumayr per il duplice omicidio l’appuntamento dei cadaveri dei genitori Laura perselli e Peter neumaier strangolate Il 4 gennaio 2021 e gettati nel fiume Adige la difesa aveva chiesto la non imputabilità Comunque il riconoscimento della semi infermità per il 33enne la cosa aveva invece chiesto di confermare la sentenza di primo grado del 19 novembre l’imputato non era presente in aula andiamo a Gaza la situazione in questeore all’interno della striscia continuano le operazioni di Israele secondo fonti palestinesi circa 50 persone tra cui Molti bambini sono morte nel Raid notturni sull’attrice l’ambasciatore italiano a Londra ma sono nazisti ...