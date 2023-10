Ultima generazione | la proposta della Lega | arresto in flagranza per chi blocca il traffico

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) –inper chiil. Lo prevede ladi leggeper contrastare in particolare le iniziative degli attivisti, in primis di, che da mesi con le loro iniziative fermano ilnelle principali città italiane. “La, grazie anche al buon lavoro del sottosegretario Ostellari e del ministro Salvini, ha depositato una Pdl per inasprire le pene per chila libera circolazione sulle strade. Abbiamo già assistito a tristi scene di sedicenti gruppi attivisti ambientalisti ed ecologisti che impediscono, spesso con il proprio corpo, la mobilità, soprattutto nelle ore di punta, provocando un grande ...

Arresto in flagranza per chi blocca il traffico. Lo prevede la proposta di legge della Lega per contrastare in particolare le iniziative degli attivisti, in primis di Ultima generazione, che da mesi ...