UeD anticipazioni | Maurizio ed Elena lasciano il Trono Over insieme

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 31 ottobre 2023) La registrazione di Uomini e Donne di oggi, martedì 31 ottobre 2023, è stata piuttosto movimentata. Partendo dal, ci sono stati alcuni abbandoni. Diversi protagonisti della trasmissione hanno deciso di andare via. Naturalmente, però, non sono mancati momenti di scontro, come ad esempio una lite furibonda tra Roberta e Aurora. Riguardo ilClassico, invece, Cristian e Brando hanno fatto delle esterne, alcune delle quali caratterizzate anche da baci, ma non sono mancati scontri. Virginia, corteggiatrice di Forti, deciso di abbandonare lo studio in maniera piuttosto agitata.di Uomini e Donne:vanno via Ledi UeD, che domani non andrà in onda, rivelano che ...