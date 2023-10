Udinese-Cagliari Coppa Italia | 01-11-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ad agosto il 4-1 contro il Catanzaro non lasciava presagire le difficoltà che l’avrebbe incontrato in campionato mentre il 2-1 all’ultimo secondo dei supplementari con cui ilaveva piegato il Palermo dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari poteva rappresentare un’indicazione dei limiti offensivi con cui i sardi avrebbero fatto i conti nella corsa InfoBetting: Scommesse Sportive e

... dalle ore 21 sul 20 domani, mercoledì 1 novembre Genoa - Reggiana, dalle ore 15 su Italia 1 Lecce - Parma, dalle ore 18 su Italia 1, dalle ore 21 sul Italia 1 giovedì 2 novembre ...

Udinese-Cagliari, quote e pronostico della sfida di Coppa Italia La Gazzetta dello Sport

Udinese-Cagliari dove vederla: Rai o Mediaset Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal.com

Torna la Coppa Italia, scendono in campo le squadre impegnate nei sedicesimi di finale, tra cui Udinese e Cagliari, due formazioni che in campionato sono concentrate nella corsa salvezza. I ...Pronostico Udinese-Cagliari di Coppa Italia, quote scommesse, risultato finale e probabili formazioni, per questo match del 01/11/2023.