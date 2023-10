Ucraina | la ricostruzione di Odessa parte dalla Triennale di Milano

(Di martedì 31 ottobre 2023) "Progettare ladi una città non è solo un modo per sostenere le ragioni di un Paese ingiustamente aggredito". Con questa parole Stefano Boeri, presidente diha aperto ...

AGI/Vista - Momento simbolicamente profondo quello che ha caratterizzato parte del laboratorio sulladell', che si è tenuto alla Triennale di Milano: nel corso dell'evento, che ha avuto come tema quella delladella cattedrale di Odessa, distrutta dai bombardamenti ...

Ricostruzione dell'Ucraina, l'arcidiacono di Odessa canta 'O Sole Mio alla Triennale di Milano QUOTIDIANO NAZIONALE

Ricostruzione dell'Ucraina, Fontana: 'Mettiamo a disposizione il modello sanitario lombardo' Tiscali Notizie

Milano, 31 ott. (askanews) - 'Progettare la ricostruzione di una città non è solo un modo per sostenere le ragioni di un Paese ...Momento simbolicamente profondo quello che ha caratterizzato parte del laboratorio sulla ricostruzione dell’Ucraina, che si è tenuto alla Triennale di Milano: nel corso dell’evento, che ha avuto come ...