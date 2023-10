Ucraina | la ricostruzione di Odessa parte dalla Triennale di Milano

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 ottobre 2023), 31 ott. (askanews) – “Progettare ladi una città non è solo un modo per sostenere le ragioni di un Paese ingiustamente aggredito”. Con questa parole Stefano Boeri, presidente diha aperto nella mattina il Laboratorio sulladell’, ancora sotto i bombardamenti russi, in un momento politico importante e in una congiuntura internazionale complessa, complicata dallo scoppio del parallelo conflitto mediorientale. Forte e chiaro e in presenza il sostegno del governo italiano. “Noi vogliamo che ci sia la pace che garantisca libertà e indipendenza all’” ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, giunto al Palazzo dell’Arte insieme con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che a ...