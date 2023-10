U15 Milan | Seye | doppietta e bel gesto di fair play contro l’Udinese

(Di martedì 31 ottobre 2023) IlU15 continua il suo ottimo percorso. La formazione rossonera, allenata da Roberto Bertuzzo, ottiene la sua sesta vittoria consecutivae rimane in vetta alla classifica. Mattatore di giornata Abdou, autore di una. L‘attaccante delsi è reso anche protagonista di un beldicon il portiere avversario. Dopo aver segnato il gol del 2-1, infatti, lo stesso giovane calciatore ha rialzato da terra l’estremo difensore bianconero. I due si sono poi scambiati un abbraccio e si sono scambiati i complimenti. Unper nulla scontato da parte dell’attaccante dell’U15 del(classe 2010 e sotto età per la categoria). Da sottolineare e rivedere. Il ...

NazionaleTerzo appuntamento stagionale per l'Under 15 azzurra: i 45 convocati di Battisti per la ... Pietro Stocco (Atalanta); Attaccanti: Pietro Umberto Avogadro Di Vigliano (), Valerio ...

UDINESE - U17 impegnati con il Lecco. Il Milan per U16 e U15 Friuligol

Il programma del Settore Giovanile rossonero: 28-29-30 ottobre 2023 AC Milan

TuttoMercatoWeb.com ha pubblicato il confronto tra la classifica di Serie A di questa stagione e quella del 2022-2023 dopo 10 giornate. La squadra che ha compiuto il miglioramento ...UNDER 17 - Ottimo pareggio per l'Under 17 di Rebuffi, che nello scontro diretto contro il Bologna impatta per 1-1 e rimane in scia dei felsinei per il terzo posto. Peccato solo per il fatto ...