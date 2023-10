Tv | Pier Silvio Berlusconi | ' impegnati per creare grande broadcast europeo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - “A fine settembre 2023 l'Antitrustha dato l'ok perché la nostra Media for Europe possa eventualmente assumere il controllo della tedesca Prosiebensat. Questo è un elemento decisivo per il futuro del nostro progetto. Siamo orgogliosi che per una volta sia un'azienda italiana a spingere un progetto internazionale e non a essere comprata da aziende straniere”. Lo dicea Bruno Vespa nel libro “Il rancore e la speranza” in uscita l'8 novembre per Mondadori/Rai Libri. “Per resistere alle pressioni delle multinazionali –aggiunge l'amministratore delegato di Mediaset- è necessario diventare più grandi,massa critica. Noi non siamo interessati a comprare una televisione in Francia e in Germania, ma vogliamoun ...