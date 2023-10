Tutte le strade portano al Qatar? Mossad in missione

Leggi su formiche

(Di martedì 31 ottobre 2023) David Barnea, capo del, è stato innel fine settimana per discutere del rilascio dei 235 ostaggi israeliani e non nelle mani di Hamas nella Striscia di Gaza. A rivelarlo è Axios. Durante le discussioni, avvenute dopo che le Forze di difesa israeliane avevano già iniziato la loro operazione di terra a Gaza, sono stati compiuti progressi, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Con lui c’era anche, secondo quanto rivelato dall’emittente pubblica israeliana Kan, Yossi Cohen, il suo predecessore alla guida dell’agenzia d’intelligence, che in questi giorni è particolarmente attivo per la liberazione degli ostaggi e che può vantare ottimi rapporti a Doha. Il, che ha rotto le relazioni diplomatiche con Israele dopo l’operazione Piombo fuso del 2008-2009, si sta ritagliando sempre più spesso un ruolo da mediatore in numerose ...