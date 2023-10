Turismo | non solo paradiso naturale della Spagna | le Asturie si affermano come meta culturale

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – E’ diventata una nuovaanche per i turisti italiani la regione delle, nel Nord. Complice il volo Ryanair giornaliero che dallo scorso anno permette di raggiungere in poco più di due ore, da Roma Fiumicino, l’aeroporto di Oviedo, ma anche i collegamenti diretti offerti da Volotea per chi parte da Milano-Bergamo. Che sia per un weekend, un ponte, o per una breve vacanza, il Principato delleha molto da offrire tra premi, festival, mostre e spettacoli. Un fermentoche anima in ogni periodo dell’anno tutte e tre le città principaliregione: Oviedo, che è il capoluogo, Gijon e Avilés. Proprio a Oviedo si è svolto nei giorni scorsi il prestigioso Premio Principessa delle ...